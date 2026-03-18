¿Habrá Ley Seca por Mundial 2026? Esto Se Sabe Sobre Prohibición de Venta de Alcohol

Estamos a menos de 3 meses del inicio del Mundial 2026 en México, por lo que habrá varias actividades relacionadas con la Copa del Mundo, pero ¿habrá Ley Seca? En N+, te decimos lo que se sabe sobre la medida que prohibiría la venta de alcohol durante el torneo.

Datos del Mundial 2026

México será sede de un Mundial de futbol, por tercera vez en la historia.

En esta ocasión, el Mundial 2026 tendrá tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

La inauguración será el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), con un encuentro entre la Selección Nacional vs. la escuadra de Sudáfrica.

Mientras que la final será en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026.

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¿Habrá Ley Seca por el Mundial 2026?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada en la conferencia mañanera de hoy, 18 de marzo de 2026, sobre la implementación de Ley Seca durante el Mundial de futbol, en los estados sede del torneo: Ciudad de México; Guadalajara, Jalisco; y Monterrey, Nuevo León.

La mandataria respondió con un “híjole" y dio la palabra a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, quien explicó qué va a pasar con esta medida restrictiva.

Josefina Rodríguez dijo que en el FIFA Fan Fest que se realzará en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), del 11 de junio al 19 de julio de 2026, “no se puede vender alcohol” y explicó que se trata de una “normativa de FIFA”.

Sheinbaum Pardo aclaró que la prohibición de la venta de alcohol será solo en el FIFA Fan Fest, evento que será gratis para los asistentes.

"Si no ya estaba un poco extraño que durante todo el Mundial no se pudiera vender alcohol”, afirmó la presidenta Sheinbaum, quien agregó que el FIFA Fan Fest tendrá patrocinadores, por lo que no se podrán vender bebidas alcohólicas.

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Con información de N+.

RMT