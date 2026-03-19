CNTE Rechaza Diálogo con la SEP y Segob, ¿Se Amplía el Paro de Maestros?

En su segundo día de movilizaciones, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permanecen en la CDMX con un plantón en el Zócalo capitalino; los maestros han rechazado el diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob). En N+ te decimos si se amplía el paro de maestros.

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Video. Integrantes de la CNTE Mantienen Plantón en el Zócalo de la CDMX

Diversos contingentes han ocasionado cierres viales en varios puntos y por ello se implementó un dispositivo de tránsito por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Qué ha pasado con la CNTE hoy?

Este 19 de marzo de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) endureció su posición al rechazar un diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob), al exigir un acercamiento directo con la presidencia de México.

¿Cuándo termina la jornada de protestas y paros de la CNTE?

La jornada de protesta de 72 horas se contempla del 18 al 20 de marzo de 2026 y la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE manifestó que no aceptarán mesas de trabajo con los titulares de la SEP, Mario Delgado, y de Segob, Rosa Icela Rodríguez, al considerar que no han dado soluciones a sus demandas.

¿Paro de la CNTE se ampliará?

De acuerdo con las fechas estipuladas por la CNTE, el paro de 72 horas concluye el viernes 20 de marzo de 2026, pero ya ha advertido que seguirá con el plantón en el Zócalo de la CDMX e incluso amaga con intensificar sus acciones si no son recibidos por la mandataria de México.

Entre sus amenazas está la de efectuar protestas durante la inauguración del Mundial 2026, para presionar a las autoridades a cumplir sus demandas.

Así es la nueva jornada de movilizaciones de CNTE en el país

Los maestros de la CNTE realizan movilizaciones en distintos estados por segundo día consecutivo, como parte del paro nacional de 72 horas.

Guerrero

En Guerrero, hubo protestas y bloqueos en Chilpancingo y Acapulco.

Oaxaca

Los maestros también bloquearon los accesos de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, y en instalaciones de Pemex en Santa María del Tule, en Oaxaca.

Chiapas

En Chiapas, cerraron las salidas de Tuxtla Gutiérrez; y bloquearon la entrada principal, conocida como La Pochota, y los accesos desde Chiapa de Corzo, Villaflores y San Fernando.

Se trasladaron a las cuatro salidas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para realizar un cierre total de cinco horas.

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Con información de N+

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