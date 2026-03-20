Se Registra Movilización Policiaca por Cateo en Vivienda de Veracruz

Durante la noche de este jueves 19 de marzo, se registró una intensa movilización por parte de distintas corporaciones de seguridad. Dicha movilización respondió a un cateo realizado en una vivienda de la colonia Hidalgo en la ciudad de Veracruz.

Los hechos anteriormente descritos se registraron este jueves 19 de marzo en una vivienda ubicada entre las calles Cervantes y Padilla de la colonia Prolongación Miguel Hidalgo, perteneciente a la ciudad de Veracruz.

En dicho operativo participó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como elementos de distintas corporaciones de seguridad tales como la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Estatal y personal del Ejército.

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Los efectivos tardaron alrededor de dos horas en la acción anteriormente mencionada, donde, a decir de testigos, rompieron varias puertas para lograr acceder al inmueble, que según los reportes, ya se encontraba vacío al momento de llevar a cabo el operativo.

Un hombre, quien se identificó como el hijo de los dueños del inmueble, así como los vecinos del lugar, expresaron su molestia por la forma disruptiva en la que los elementos de seguridad entraron a la vivienda, así como por los destrozos que ocasionaron al interior de la misma.

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Otro operativo reciente registrado en Xalapa

La mañana del pasado jueves 12 de marzo, se registró un intenso operativo por parte de elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La movilización se llevó a cabo hasta la calle Río Tecolutla de la colonia Carolino Anaya, en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, donde, según la información obtenida hasta el momento, se intervino un domicilio particular.

Debido a esta acción, por varios minutos tuvo que ser cerrado el paso a la circulación vehicular en la zona por las tareas que llevaban a cabo los elementos de las distintas corporaciones de seguridad, lo cual, además de causar expectación, ocasionó afectación a los conductores.

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