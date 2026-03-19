Motociclistas Terminan Heridos tras Impactarse en una Colonia de Veracruz

La noche de este jueves 19 de marzo se registró la movilización de cuerpos de auxilio debido a un accidente en el que al menos dos personas adultas que se trasladaban a bordo de sus motocicletas terminaron con lesiones.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente anteriormente mencionado obedece a un choque entre dos motocicletas ocurrido en la colonia Los Volcanes de la ciudad de Veracruz; el hecho dejó como saldo dos personas lesionadas.

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Según los datos obtenidos del reporte en el lugar, se indicó que un motociclista presuntamente hizo corte de circulación al intentar dar la vuelta en la calle 20 para incorporarse a la calle Juan Soto, por lo que se terminó ocasionando el impacto.

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Testigos indican que uno de los motociclistas no portaba casco protector

Al percatarse del hecho, vecinos dieron aviso a las autoridades por medio del número de emergencias 911. Minutos más tarde, al sitio de los hechos arribaron elementos de la Policía Estatal, así como Policía Naval, para tomar conocimiento de los hechos.

Hasta este momento, la identidad de ambos conductores no ha sido confirmada de manera oficial; sin embargo, testigos indican que uno de los motociclistas responde al nombre de Javier.

Testigos en el lugar indicaron que uno de los motociclistas no portaba casco protector, por lo que terminó tirado en el pavimento con lesiones en el tabique, lo que le ha impedido dar mayores detalles de identificación.

El otro lesionado portaba casco y terminó con lesiones ligeras, por lo que pudo levantarse del pavimento; sin embargo, permaneció en el lugar a la espera de los cuerpos de emergencias. Se informó que serán las autoridades correspondientes quienes realicen el deslinde de las responsabilidades por el accidente ocurrido en la colonia Los Volcanes en la ciudad de Veracruz la noche de este jueves 19 de marzo.

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