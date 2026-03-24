Aseguran Toma Clandestina de Hidrocarburo en Ciudad Isla, al Sur de Veracruz

La tarde de este martes 24 de marzo, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se inició una carpeta de investigación tras la localización de una toma clandestina de hidrocarburo en la localidad Nuevo Potrero, perteneciente al municipio de Ciudad Isla, localizado en la zona sur del estado de Veracruz.

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De acuerdo con lo reportado, fue el personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) quien informó a la Fiscalía Federal en la entidad sobre un alertamiento de baja presión de un ducto relacionado con una posible toma clandestina de combustible en el lugar.

Se informó que, debido a este reporte, se inició la carpeta de investigación por el delito de alteración de ductos previsto y sancionado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

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Objetos asegurados quedaron a disposición de Ministerio Público Federal

Minutos después de realizarse el reporte, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), así como peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y personal especializado de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), realizaron la localización de la toma y aseguraron una manguera y también una válvula.

Según lo informado por las autoridades, los elementos asegurados en el lugar de los hechos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien será el encargado de continuar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

De esta manera, se prevé deslindar las responsabilidades correspondientes por la localización de una toma clandestina en la localidad de Nuevo Potrero del municipio de Ciudad Isla, localizada al norte del estado de Veracruz.

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