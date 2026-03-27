¿Qué Extrae la Mina en Donde se Encuentran Atrapados 4 Trabajadores en El Rosario, Sinaloa?

A 48 horas del derrumbe de una mina en la localidad de Chele, municipio de El Rosario en Sinaloa, las labores de rescate continúan por parte de autoridades estatales, el Ejército y de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El miércoles 25 de marzo a las 14:20 horas, 25 mineros quedaron atrapados en el sitio, pero afortunadamente 21 lograron salir, y 4 quedaron bajo la tierra, por lo que se implementó un operativo para su rescate.

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Hoy, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo que los trabajadores están con vida.

"Se cree que tres de ellos se encuentran a 350 metros y otro más a 100 metros uno de ellos, pero el último reporte es que se encuentran con vida".

Para mantenerlos con vida y estables, el gobernador señaló que se les está inyectando, oxígeno y agua para que sobrevivan.

VIDEO: Rescate de Mineros Atrapados Hoy en Rosario Sinaloa Mina Chele Empresa Canadiense.

¿Qué causó el derrumbe de la mina en Sinaloa?

Como parte de los trabajos para el rescate de los mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) identificó como la causa del derrumbe de la mina una falla crítica en la capa de impermeabilización diseñada para la contención de materiales residuales.

Esta ruptura estructural permitió la infiltración descontrolada de líquidos hacia los niveles inferiores, generando un proceso de erosión subterránea que comprometió la estabilidad de las galerías y desembocó en el colapso.

¿De qué tipo es la mina que colapsó y tiene bajo tierra a 4 mineros?

Es una mina canadiense de extracción de oro.

Es la mina Santa Fe, operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., ubicada en el camino a la Sindicatura de Cacalotán, localidad de Chele, municipio de El Rosario.

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