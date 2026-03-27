Mineros Atrapados En El Rosario Están Vivos y les Inyectan Oxígeno, Revela Gobernador de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer la tarde de este viernes 27 de marzo 2026, que los cuatro mineros atrapados en la zona cercana a Cacalotán, en El Rosario, están con vida, y se está trabajando para mantenerlos estables, y se hace todo lo posible para rescatarlos.

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Aplican método para mantener con vida a los mineros

El mandatario estatal aseguró que los cuatro mineros fueron localizados en la profundidad donde se cree que estaban antes de generarse el derrumbe. Reiteró que en el rescate de los cuatros mineros atrapados en El Rosario se les está inyectando tierra abajo del terreno, oxígeno y agua para que sobrevivan.

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¿Cuántos mineros están atrapados?

Se precisó que cuatro mineros permanecen atrapados, originalmente eran 25, pero 21 lograron salir y hasta el momento hay un operativo. "Se cree que tres de ellos se encuentran a 350 metros y otro más a 100 metros uno de ellos, pero el último reporte es que se encuentran con vida", puntualizó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Refuerzan rescate de mineros atrapados mina Santa Fe

El Gobierno de México anunció este viernes la incorporación de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en las labores de rescate de cuatro mineros atrapados desde hace dos días en la mina Santa Fe en El Rosario, en el estado de Sinaloa , tras el colapso de una presa de jales en el lugar.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la CNPC coordinará las acciones de rescate desde el puesto de mando, al tiempo que ofrecerá acompañamiento a las familias de los trabajadores.

¿Quiénes son los dueños de la mina donde hay 4 mineros atrapados?

La mina en cuestión es propiedad de la empresa Industrial Minera Sinaloa, ubicada en la comunidad de Chele, donde trabajan autoridades estatales y federales para localizar y rescatar a los trabajadores mineros a través de "estrategias conjuntas de extracción".

Por su parte, la CNPC indicó en otro comunicado que el incidente ocurrió a las 14:00 horas locales del 25 de marzo y fue reportado a las autoridades municipales hasta las 14:20 horas locales del 26 de marzo.

"Tras recibir la notificación oficial por parte de las autoridades estatales, el Gobierno de México activó de manera inmediata los protocolos federales de respuesta y movilización de fuerzas de tarea al sitio", apuntó.

¿Cuántos mineros estaban trabajando cuando colapsó una presa de jales?

La CNPC dijo que según los reportes técnicos "al momento de la ruptura de la geomembrana, se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones. De este grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas permanecen atrapadas".

En el lugar, explicó, "se mantiene la ventilación constante al interior de la mina para asegurar las condiciones de soporte de vida", se concretó el taponamiento del sitio donde falló la presa para evitar el ingreso de más material y se ejecutan trabajos de remoción en la bocamina para un ingreso seguro.

Además, simultáneamente, se realiza una excavación vertical con equipo de perforación de punta de diamante, con el objetivo de alcanzar una profundidad de hasta 300 metros para establecer contacto y suministrar insumos vitales, mientras los equipos se preparan para labores de búsqueda mediante contrapozos con descenso a rapel.

El Gobierno mexicano señaló que creó un puesto de comando unificado en la zona cero donde agentes de las secretaría de la Defensa Nacional y de Marina trabajarán en las maniobras de extracción, junto con elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, seguridad pública estatal y técnicos de la empresa minera.

La CNPC exhortó a la población "a no acercarse a la zona de la mina" y a evitar transitar por el camino a la Sindicatura de Cacalotán.

"Es de vital importancia mantener estas vías de acceso completamente despejadas para permitir el paso ágil y seguro de la maquinaria especializada y los vehículos de emergencia", expuso.

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Con información de N+

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