Continúa Búsqueda de 4 Mineros Tras Colapso en Mina de Sinaloa

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que continúan de forma ininterrumpida las labores de búsqueda y rescate de cuatro mineros que quedaron atrapados tras el colapso de la presa de jales, ocurrido el pasado 25 de marzo en la mina Santa Fe, ubicada en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, durante toda la noche brigadas especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa continuaron con los trabajos de exploración en las rampas de la mina, las cuales permanecen obstruidas por lodo.

Las labores avanzan de forma técnica y cuidadosa debido a las condiciones del terreno. Para garantizar la seguridad de los rescatistas, se ha implementado la colocación de tablas de triplay que permiten estabilizar las galerías. Hasta el momento, se han asegurado 264 metros de tablones, alcanzando el punto donde, según análisis técnicos, podría localizarse al primer minero; sin embargo, tras la inspección, no se encontró al trabajador.

Pese a ello, las labores no se detienen. El siguiente objetivo es continuar con la exploración de aproximadamente 1.5 kilómetros de rampas, reforzando los soportes de madera para mantener condiciones seguras de ingreso.

Se incrementa número de personal técnico para el rescate

Asimismo, se informó que durante este día se incrementará el número de personal técnico especializado en la zona, con el fin de fortalecer y agilizar las tareas de rescate.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación constante con los familiares de los mineros, a quienes se les informa de manera directa sobre los avances de las operaciones.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse a la zona del siniestro para permitir el libre tránsito de vehículos de emergencia, así como a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores.

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