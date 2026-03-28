Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 5.2 Sacude Oaxaca

La mañana de este sábado 28 de marzo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud preliminar de 5.2 con epicentro al suroeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, lo que provocó que el movimiento fuera percibido en diversas zonas cercanas.

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