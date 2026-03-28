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Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 5.2 Sacude Oaxaca

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El epicentro del sismo fue al sueroeste de Pinotepa Nacional.

Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 5.2 Sacude Oaxaca

Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 5.2 Sacude Oaxaca. Foto: SN

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La mañana de este sábado 28 de marzo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud preliminar de 5.2 con epicentro al suroeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, lo que provocó que el movimiento fuera percibido en diversas zonas cercanas.

 

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