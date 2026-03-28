Marina Localiza a los Dos Veleros Desaparecidos Cuando Que Iban a Cuba con Ayuda Humanitaria

Un vocero del convoy internacional Nuestra América informó que fueron ubicados los dos veleros que se dirigían a Cuba con ayuda humanitaria.

Hacía una semana que las embarcaciones salieron de Isla Mujeres, en Quintana Roo, rumbo a la Isla, pero en algún punto de la travesía, se perdió el contacto con la tripulación.

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A decir del portavoz, tanto los veleros Tiger Moth y Friend Ship como sus nueve integrantes, originarios de Francia, Estados Unidos y Rusia, "están a salvo".

"Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados por la Marina mexicana. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana", dijo un portavoz.

Esta información se da luego de que la Marina-Armada de México lanzó el jueves un operativo de búsqueda para ubicar a las naves que llevan alimentos, suministros médicos y otro tipo de ayuda.

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Con información de AFP

ICM