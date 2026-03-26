Así Son las 2 Embarcaciones Desaparecidas en el Caribe con Ayuda Humanitaria para Cuba

México activó la búsqueda por dos veleros que salieron de Quintana Roo hacia Cuba y no se tiene información de su paradero; en N+ te decimos más detalles sobre ambas embarcaciones.

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Los dos zarparon desde Isla Mujeres con destino a La Habana; hasta ahora no han emitido comunicación, lo que derivó en un operativo de búsqueda y rescate en el Caribe por parte de la Secretaría de Marina (Semar) de México.

Video. Flotilla ‘Nuestra América’ Llega a Cuba con Ayuda Humanitaria tras Zarpar de México

¿Cuándo salieron las dos embarcaciones desaparecidas?

Las dos embarcaciones partieron el 20 de marzo de 2026 con nueve tripulantes extranjeros a bordo, quienes llevaban ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos y paneles solares, esto como parte de una iniciativa civil internacional.

Se esperaba que llegaran a Cuba entre el 24 y el 25 de marzo , pero hasta ahora no hay confirmación alguna de su paradero.

, pero hasta ahora no hay confirmación alguna de su paradero. Esta situación ha encendido las alertas por la incertidumbre de su ubicación.

La Marina activó el Plan Marina en su fase de Búsqueda y Rescate, movilizando embarcaciones y aeronaves para rastrear la ruta entre Quintana Roo y Cuba, considerando corrientes marinas, clima y posibles desviaciones.

¿Quiénes participan en la búsqueda de embarcaciones?

Las labores de la Marina las realiza en coordinación con autoridades marítimas internacionales y capitanías de puerto, con la intención de hallar a los tripulantes.

¿Embarcaciones desaparecidas son de la Semar?

Se sabe que los dos veleros desaparecidos no pertenecen a la Armada de México y son parte de un convoy civil. Otras embarcaciones del mismo grupo sí lograron llegar a Cuba, con retrasos debido a las condiciones climáticas adversas.

Hasta el momento no se han revelado las causas de la pérdida de comunicación.

Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

¿Quién viajaba en las embarcaciones desaparecidas?

Las embarcaciones ocupadas por varios activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, tenían programada su partida inicialmente durante la tarde del viernes, pero tuvieron que aplazarla al sábado debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La Semar, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, explicó que, de manera paralela, mantiene coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, "con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real".

En el texto se explicó que, como parte del Plan Marina, se alertó a los mandos navales con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar).

En el comunicado, la Semar expuso que desplegó unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo 'Persuader', que ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, "considerando la derrota programada, posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región".

Además de mantener "un monitoreo permanente" para actualizar el plan de búsqueda y "la definición de zonas probables de deriva", e "incrementar la probabilidad de localización de las embarcaciones".

Marina hace llamado a otras embarcaciones

La Marina mexicana llamó a la comunidad marítima internacional, incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y golfo de México, para que, "en caso de contar con información o avistamiento de las embarcaciones referidas, lo reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas".

Estos dos veleros se suman al buque que partió el viernes desde Progreso, en Yucatán, y que arribó sin contratiempos el martes a La Habana, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por organizaciones civiles.

En total, el convoy transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

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Con información de N+

HVI