"Era Cuestión de Tiempo": Checo Pérez Luego del Accidente de Oliver Bearman; FIA Hará Cambios

Oliver Bearman sufrió un choque muy fuerte en Suzuka, durante el Gran Premio de Japón. El británico se impactó contra el muro de contención mientras intentaba pasar a Franco Colapinto. Bearman venía preparando el rebase sobre el piloto argentino, pero perdió el control de su monoplaza antes de entrar a la curva, impactando la barrera de protección en un golpe de 50G. Tras el choque, el piloto de Haas necesitó ayuda de los comisarios patra abandonar la pista y aunque se le vio cojeando, todo terminó en un golpe en la rodilla, descartando una fractura.

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'Checo' Pérez habló sobre el accidente de Bearman

Ante esto, varios pilotos de la Fórmula 1 lanzaron críticas hacia la nueva reglamentación implementada para este año, la cual genera que existan peligrosas diferencias de velocidad entre coches debido a las diferentes estrategias de energía de cada equipo. Uno de los pilotos que alzó la voz fue el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien aseguró que un accidente como el de Bearman, "era sólo cuestión de tiempo". "Son diferencias de velocidad masivas las que puedes tener entre los coches. Era sólo cuestión de tiempo. Desafortunadamente, fue un choque enorme para Oliver, y me alegra mucho que él esté bien", declaró el piloto de Cadillac.

Carlos Sainz, de la escudería Williams, también habló sobre el incidente en el GP de Japón, coincidiendo con Pérez, y aseguró que "los pilotos hemos avisado a FIA". "Era cuestión de tiempo para que un accidente así pasase. La reglamentación tiene lagunas y problemas que solucionar. Espero que la F1 recapacite y que los equipos no se pongan de frente (...) Si escuchan a los pilotos, harán cambios", sentenció el español.

Además el jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, detalló que Bearman disponía de una ventaja considerable en esa parte del circuito debido a la gestión de la energía. "Incluso en una vuelta normal ya teníamos allí una ventaja de unos 20 kilómetros por hora", explicó Komatsu. "Cuando además usó el botón de impulso, esa diferencia aumentó hasta unos 50 kilómetros por hora. La velocidad de acercamiento era, por tanto, enorme y (Bearman) simplemente calculó mal. Esto es exactamente de lo que ya habíamos hablado antes con este reglamento: que las diferencias de velocidad pueden convertirse en un problema".

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FIA: "Es demasiado pronto para especular sobre posibles cambios"

Aunque el accidente de Oliver Bearman ha vuelto a levantar una oleada de críticas hacia la nueva reglamentación de la Fórmula 1 acerca de la gestión de energía en los motores híbridos, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) ha emitido un comunicado en el que aseguran que "en esta etapa, cualquier especulación acerca de la naturaleza de cambios potenciales, sería prematura".

En ese sentido, se detalló que en abril se llevarán a cabo varias reuniones "para evaluar el funcionamiento de los nuevos reglamentos y determinar si son necesarios ajustes".

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DB