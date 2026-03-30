México vs Bélgica: Javier Aguirre Advierte sobre la Peligrosidad del Rival Rumbo al Mundial 2026

A unas horas de que se lleve a cabo el partido amistoso México vs Bélgica, rumbo al Mundial 2026, el entrenador mexicano Javier Aguirre dijo que espera un juego de alta exigencia porque los Diablos Rojos son letales en el ataque.

En conferencia de prensa previa al duelo, “El Vasco” Aguirre puso como ejemplo la repasada que los Diablos Rojos le dieron a Estados Unidos el fin de semana:

"Esperamos a un equipo muy peligroso que ya le metió cinco a Estados Unidos, pero que bien pudo hacerle siete. Eso es lo que esperamos, un equipo que nos exija al máximo y nos ponga a prueba para mostrar que estamos a la altura", comentó el timonel Aguirre.

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Además, el entrenador espera que México sea más consistente en su accionar respecto a lo que mostró el sábado anterior ante Portugal: “Esperamos un funcionamiento parecido al del sábado ante Portugal en el que tuvimos un buen trabajo con la pelota en los primeros minutos, pero que tenemos que alargar esos momentos".

Y añadió que sus pupilos tendrán que dar el máximo en la cancha para llenarle el ojo: "Busco rendimientos individuales. Es la última prueba y sé que hay que elegir a 26 para encarar el 11 de junio el inicio del Mundial”.

El partido México vs Bélgica es una magnífica oportunidad para reivindicarse con la afición, que resultó decepcionada luego del empate 0-0 ante Portugal el sábado anterior.

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México vs Bélgica: ¿Dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026?

México, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, ha generado dudas y críticas por su accionar en la cancha. De hecho, en la reinauguración del Estadio Azteca, los aficionados no dudaron en abuchear al tricolor al finalizar el encuentro ante los lusos, este 28 de marzo.

Así que el partido México vs Bélgica de este martes 31 de marzo, de carácter amistoso rumbo al Mundial 2026, cobra más importancia. Sobre todo porque será la última prueba de alta exigencia antes de la justa mundialista.

El partido México vs Bélgica se disputará en Estados Unidos, en el Soldier Field de Chicago, Illinois. La cita para que ruede la pelota es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Si quieres ver en vivo y gratis este partido, lo puedes hacer a través de la señal de Canal 5, en televisión abierta. También está la opción de señal de paga que es TUDN. Si lo prefieres, puedes recurrir a ViX, la plataforma de streaming.

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Con información de N+

RGC