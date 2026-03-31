Mundial 2026: Quedó Definido el Grupo de México; Este Será su Tercer Rival en la Fase de Grupos

Este martes 31 de marzo se jugaron los partidos del Repechaje UEFA que definieron a los últimos invitados de esa confederación para el Mundial 2026. Recordemos que cuando se realizó el sorteo el pasado 5 de diciembre, seis grupos quedaron incompletos a la espera de que se llevaran a cabo los juegos de la repesca, y uno de esos fue el Grupo A en el que se encuentra la Selección Mexicana.

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México, que abrirá la próxima Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio ante Sudáfrica, tuvo que esperar hasta hoy para conocer al que será su tercer rival de la Fase de Grupos. El contrincante del equipo dirigido por Javier Aguirre saldría del partido que enfrentó a Chequia vs Dinamarca en Praga. Estas dos selecciones derrotaron a Irlanda y Macedonia del Norte respectivamente, para avanzar a la final de la llave del Repechaje UEFA y así disputar entre ellas uno de los últimos boletos para el Mundial 2026.

¿Quién será el tercer rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El partido entre Chequia y Dinamarca terminó con empate a un gol en los noventa minutos disputados en Praga. Esto provocó que el partido se fuera a tiempos extra. Y ya en el alargue, los checos lograron el 2-1 al minuto 100, gracias al defensa Ladislav Krejci, que se sumó al ataque en una jugada a balón parado.

Pero los daneses no se dieron por vencidos y se lanzaron al ataque en busca del tanto de la igualada, mientras los checos se replegaron para cuidar su ventaja.

Fue así que al 110’ Dinamarca celebró el 2-2 del mismo modo: en un tiro de esquina, el delantero Kasper Hog se elevó en el área para cabecear la bola y clavarla en el ángulo superior.

Luego de los 30 minutos extras, la igualada se mantuvo y el boleto mundialista tuvo que definirse en tanda de penales. Así que la expectación y la tensión seguían en el aire.

Y desde los once pasos, el primero en fallar fue el delantero danés Rasmus Hojlund. Luego, el portero checo Matej Kovar atajó los disparos de Jaroslav Zeleny y Mathias Jensen. Así que Chequia ganó la tanda con 3 penales a favor y 1 en contra. Y se quedó con el pasaporte al Mundial 2026.

Esto quiere decir que México ya conoce a sus tres rivales para la Fase de Grupos del Mundial 2026: Sudáfrica, Corea del Sur y. República Checa.

Fechas para los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya conoce su calendario para los primeros tres partidos del Mundial 2026 y aquí te dejamos las fechas para que no te pierdas los juegos de México en la Copa del Mundo.

México vs Sudáfrica - 11 de junio - Estadio Ciudad de México

México vs Corea del Sur - 18 de junio - Estadio Guadalajara

Chequia/Dinamarca vs México - 24 de junio - Estadio Ciudad de México

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DB