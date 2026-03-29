México vs Bélgica: ¿Cuántas Veces Han Jugado y Quién Lidera el Historial?

El partido amistoso México vs Bélgica del próximo 31 de marzo, marcará el cierre de la Fecha FIFA para ambas selecciones. El combinado mexicano no suele tener la oportunidad de enfrentar a rivales de la calidad y jerarquía de los 'Red Devils', por lo que este será un enfrentamiento que el equipo de Javier Aguirre deberá aprovechar de cara al Mundial 2026.

México y Bélgica se han enfrentado varias veces, tanto en duelos amistosos como en partidos oficiales, así que a continuación te ofreceremos los antecedentes de la rivalidad para que sepas cómo le ha ido al equipo Tricolor ante los belgas.

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Historial del México vs Bélgica: ¿Cuántas veces han jugado y quién ha ganado más partidos?

A lo largo de la historia, México y Bélgica se han enfrentado 7 veces, tanto en juegos oficiales como en amistosos. El saldo es ligeramente favorable para México. A continuación los detalles:

Bélgica 2-0 México: Partido amistoso en 1969

México 1-0 Bélgica: Partido amistoso en 1969

México 1-0 Bélgica: Fase de grupos; Mundial de 1970

Bélgica 1-2 México: Fase de grupos; Mundial de 1986

Bélgica 3-0 México: Partido amistoso en 1990

Bélgica 2-2 México: Fase de grupos; Mundial de 1998

Bélgica 3-3 México: Partido amistoso en 2017

México ha salido victorioso en 3 ocasiones frente a Bélgica, además de sacar 2 empates y 2 derrotas. Sin embargo, en los duelos de mayor relevancia en las Copas del Mundo, el Tricolor mantiene el invicto ante la escuadra europea con un balance de 2 triunfos y un empate.

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Bélgica llega con bajas importantes para el partido ante México

Al igual que sucedió ante Portugal, que no pudo contar con Cristiano Ronaldo, la Selección Mexicana no podrá enfrentar a algunas de las figuras más importantes de Bélgica. La escuadra belga tiene tres bajas muy importantes de cara al partido amistoso ante el Tricolor, pues Romelu Lukaku, Leandro Trossard y Hans Vanaken, no pudieron realizar el viaje a Estados Unidos debido a que cada uno de ellos presentó diversas molestias físicas y se prefirió bajarlos de la convocatoria.

Recordemos que el México vs Bélgica se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

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DB