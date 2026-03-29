¿A Qué Hora Juega HOY Colombia vs Francia? Partido Amistoso de la Fecha FIFA

Hoy, domingo 29 de marzo de 2026, la selección de Colombia se mide a Francia, una de las máximas favoritas de cara al Mundial 2026, en un partido amistoso que no solo sirve de preparación para el torneo veraniego de la FIFA, sino que además nos dejará una prueba de lo que bien podría ser un duelo en la fases de eliminación directa de la próxima Copa del Mundo.

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Aquí te decimos todo lo que necesitas saber para no perderte el Colombia vs Francia, un partido que contará con la presencia de grandes figuras del futbol internacional, como Kylian Mbappé y Luis Díaz, los máximos referentes de cada combinado.

¿A qué hora es el partido Colombia vs Francia?

El encuentro entre el combinado colombiano y la selección francesa está programado para iniciar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Recordemos que ambas escuadras ya tuvieron actividad en la presente Fecha FIFA.

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo perdió 2-1 ante Croacia el jueves pasado, mientras que Francia viene de vencer a Brasil con marcador 2-1.

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DB