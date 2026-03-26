Brasil vs Francia: ¿Quién Ganó el Partido de Preparación Rumbo al Mundial 2026?

Con miras a afinar estrategias, a unos meses del Mundial 2026, este jueves 26 de marzo se llevó a cabo el partido Brasil vs Francia. Se trató de un duelo amistoso, en el marco de la Fecha FIFA de marzo.

El partido Brasil vs Francia se jugó en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, Estados Unidos.

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La primera media hora fue de ida y vuelta, con llegadas de peligro en ambas porterías. Sin embargo, Francia fue más efectiva y se puso adelante 1-0 a los 32 minutos: Casemiro perdió la pelota en la salida y Tchouaméni se la pasó a Dembélé, quien le puso una asistencia a Kylian Mbappé para que le picara la pelota al guardameta Ederson. Un gran gol de los franceses.

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Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos. Francia se quedó con diez hombres por la expulsión del defensa Dayot Upamecano, quien derribó por la espalda a Wesley cuando iba a entrar al área con balón controlado.

Aún diezmado, el equipo galo siguió creando peligro y a los 64 minutos puso el 2-0 cuando Hugo Ekitike superó al guardameta brasileño y mandó el esférico bajo los tres palos.

Brasil acortó distancias con el 2-1 a los 78 minutos, gracias a que el zaguero Bremer se sumó al ataque en una jugada a balón parado y remató de cabeza hacias las redes. Los cariocas aún tenían tiempo para buscar la igualada.

Pero los brasileños no aprovecharon que estaban con un hombre más y dejaron ir la igualada. Vinicius pudo anotar el segundo tanto, sólo que llegó tarde a un gran servicio filtrado de Bremer. Luego de 90 minutos, Brasil lamentó la derrota ante una Francia que fue superior.

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Con información de N+

RGC