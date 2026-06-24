¿Qué Necesita Brasil para Clasificar y Jugar contra México en Dieciseisavos del Mundial 2026?

Consulta qué pasa si Brasil gana, empata o pierde contra Escocia y si podría enfrentar a México en los Dieciseisavos de Final

Qué Necesita Brasil para Clasificar en Mundial 2026 y Contra Quién JugaráBrasil lleva un empate y una victoria en el Mundial 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+