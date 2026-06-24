¿Qué Necesita Brasil para Clasificar y Jugar contra México en Dieciseisavos del Mundial 2026?

La última ronda de la Fase de Grupos inicia hoy y aún están por definirse muchos de los clasificados a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, y acá te decimos qué necesita Brasil para clasificar a la siguiente ronda y si podría enfrentar a México

La Canarinha es una de las selecciones que definirá su pase a la siguiente fase, y en una nota previa ya te contamos qué equipos ya están clasificados y quiénes quedaron eliminados de la justa mundialista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Los Campamentos del Mundial 2026: ¿Cuáles Selecciones Están en México?

¿Qué necesita Brasil para clasificar en el Mundial 2026?

Luego de que en su debut empatara con Marruecos y venciera a Haití en su segundo juego, Brasil enfrentará a Escocia este día en busca de asegurar su pase a los Dieciseisavos de Final. Esto es lo que podría pasar:

Si gana a Escocia: Asegura su lugar de forma automática en los Dieciseisavos de Final y podría quedarse con el primer lugar del Grupo C en caso de que Marruecos no golee a Haití por más de cuatro goles.

Si empata contra Escocia: Asegura su lugar en los Dieciseisavos de Final y para ser líder del Grupo C necesitaría que Marruecos empate o pierda con Haití, que ya está eliminado.

Si pierde contra Escocia: Aún podría quedar clasificar como segundo lugar del Grupo C si Marruecos pierde con Haití, o como mejor tercero, ya que se quedaría con 4 puntos.

En resumen, Brasil ya está prácticamente clasificado a la siguiente ronda, sin embargo con una victoria o empate ante Escocia aseguraría un mejor lugar en el Grupo C, lo cual podría beneficiarlo para tener un rival más "sencillo" en los Dieciseisavos.

¿Contra quién jugaría Brasil en los Dieciseisavos de Final?

Si termina como líder del Grupo C, Brasil se enfrentaría al segundo lugar del Grupo F, en el cual podrían terminar Países Bajos, Japón o Suecia. El partido está agendado para el lunes 29 junio 2026 a las 11:00 horas en el Estadio Houston.

Si termina como segundo lugar del Grupo C, Brasil se enfrentaría al líder del Grupo F, que aún está peleado por Países Bajos, Japón o Suecia. Este juego se disputará el lunes 29 junio 2026 a las 19:00 horas en el Estadio de Monterrey.

Si clasifica como uno de los mejores terceros del Mundial, hay posibilidades de que haya un México vs Brasil. Estos son los posibles rivales en Dieciseisavos de Final:

Alemania: Se juega el lunes 29 de junio en Boston.

Primer lugar del Grupo I - Francia o Noruega: Se juega el martes 30 de junio en Nueva York.

México: Se juega el martes 30 de junio en CDMX.

PPP