Localizan Dos Cuerpos Durante Cateo por Desaparición de Mujeres en San Felipe

La Fiscalía informó que será mediante estudios periciales como se determinará si los restos corresponden a las dos mujeres reportadas como desaparecidas

Localizan Dos Cuerpos tras Búsqueda de Mujeres DesaparecidasFoto: N+

Destacado

Impactante hallazgo en San Felipe: dos cuerpos en descomposición encontrados en cateo por desaparición de mujeres. La identidad aún no confirmada. Sigue la investigación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+