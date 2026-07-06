Localizan Dos Cuerpos Durante Cateo por Desaparición de Mujeres en San Felipe

La Fiscalía General del Estado localizó dos cuerpos en avanzado estado de descomposición durante un cateo realizado en un inmueble de la zona Arroyo, en el municipio de San Felipe, como parte de las investigaciones por la desaparición de dos mujeres reportadas desde el pasado 19 de junio.

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos fueron localizados al interior del inmueble y presentaban signos de haber sido amordazados.

El operativo fue realizado por personal de la Fiscalía como parte de las diligencias relacionadas con la búsqueda de Alma Valeria, de 40 años, y Jatziry Aracely, de 21, cuyo paradero se desconoce desde el 19 de junio.

Aún no confirman la identidad de las víctimas

La Fiscalía General del Estado precisó que, hasta el momento, no es posible confirmar que los cuerpos correspondan a las dos mujeres desaparecidas.

Indicó que será mediante estudios periciales, científicos y pruebas de identificación forense como se determinará la identidad de las víctimas.

Las autoridades informaron que las diligencias continúan como parte de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ambas personas perdieron la vida.

La Fiscalía reiteró que dará a conocer información adicional conforme avancen los resultados de los análisis periciales y las investigaciones correspondientes.

Información Kitzia Flores

APG