Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 11 de Julio 2026

Consulta cuáles son las carreteras que presentan bloqueos, cierres parciales, tránsito lento o alta carga vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy sábado 11 de julio de 2026 en distintos puntos del país.

De acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en las vías federales están relacionadas con accidentes viales, por lo que se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y verificar las condiciones de su ruta antes de salir.

Las autoridades también sugieren mantenerse al tanto de las actualizaciones publicadas en sus cuentas oficiales de X, @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de planear los traslados con anticipación y considerar rutas alternas para evitar demoras.

A continuación, consulta el reporte actualizado de las carreteras con cierres, incidentes, tránsito lento y otras afectaciones a la circulación.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

11:06 horas. Se registra una concentración de personas sobre la carretera Chalco-Mixquic, a la altura de los juzgados de la comunidad de Huitzilzingo, en el municipio de Chalco, donde se lleva a cabo la audiencia del profesor de Ixtapaluca acusado de presuntamente abusar de uno de sus estudiantes.

10:35 horas. En Michoacán reportan volcadura de una pipa en la autopista siglo XXI, en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas

10:33 horas. Volcadura e Picacho Ajusco entre en Chedraui y Six Flags dirección Ajusco

Foto: N+

09:47 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 33, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

09:13 horas. En Jalisco se registra accidente cerca del Km 055+600, de la carretera Guadalajara-Tepic, a la altura del municipio de Ojo Zarco, Jalisco, con dirección a la Plaza de Cobro Plan de Barrancas. Maneje con precaución.

09:00 horas. En Hidalgo tras presencia de personas, cerca del km 187+500, de la carretera Libre Pachuca-Tempoal, a la altura de la localidad Acatipa. Maneje con precaución.

08:53 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tijuana - Ensenada, km 42, dirección Ensenada. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra defensas metálicas).

08:42 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Gómez Palacio - Corralitos, km 186, dirección Gómez Palacio. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (labores de limpieza).

07:45 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

07:49 horas. Reportan una volcadura de tráiler en la Carretera Federal México-Toluca, dirección CDMX, pasando el Yaqui.

07:46 horas. En Veracruz se registra un accidente cerca del Km 144+600, de la carretera Perote-Banderilla, a la altura de la localidad El Rodeo sin afectación a la circulación. Maneje con precaución.

07:25 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidentes.

06:08 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Gómez Palacio - Corralitos, km 186, dirección Gómez Palacio. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (labores de limpieza).

05:50 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 103, dirección Isla. El accidente ha sido atendido.

05:41 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 90, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido.

05:39 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 30, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

02:31 horas. En Puebla tras cierre parcial por accidente cerca del Km 065+500, de la carretera México-Puebla, a la altura de El Pipirín, con dirección a Puebla. Maneje con precaución.