Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 10 de Julio 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Toma precauciones: Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 10 de julio de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país.

En N+ te mantenemos informado sobre la situación vial en la República Mexicana.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy viernes:

12:53 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km. 060+900, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque.

04:57 horas: En la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, presencia de neblina en las Cumbres de Maltrata.

05:48 horas: En la autopista Isla-Acayucan, km 164, dirección Acayucan, reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones).

06:15 horas: En el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 24, dirección CDMX, reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas).

06:32 horas: En la autopista México-Querétaro, km 83, dirección CDMX, reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura).

SPB