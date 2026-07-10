Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 10 de Julio 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Conoce aquí cuáles son las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este viernes

Accidente vial en la carretera Paso del Toro-Acayucan, Veracruz, el 9 de julio 2026. Foto: X @GN_CarreterasAccidente vial en la carretera Paso del Toro-Acayucan, Veracruz, el 9 de julio 2026. Foto: X @GN_Carreteras

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Hoy, 10 de julio, las vías de México enfrentan bloqueos. Desde Veracruz hasta Querétaro, conoce las rutas afectadas y evita contratiempos.

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