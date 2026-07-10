¿Contra Quién Juega Francia en la Semifinal del Mundial 2026? Su Rival para Llegar a la Final

La selección francesa consiguió su pase a la siguiente ronda de manera contundente, por lo que está cada vez más cerca de la Final, y acá te decimos contra quién juega Francia en la Semifinal del Mundial 2026 con el cruce que tendrá en su camino para llegar al partido por el campeonato.

El equipo liderado por Kylian Mbappé derrotó de forma clara 2-0 a Marruecos en los Cuartos de Final del torneo de la FIFA con goles del '10' y de Ousmane Dembélé, convirtiéndose en el primer país en conseguir su boleto a las Semifinales del certamen.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Francia vs Marruecos: Así Celebran el Gol de Ousmane Dembele en el Mundial 2026

¿Contra quién juega Francia en las Semifinales del Mundial 2026?

La selección francesa se enfrentará al ganador del partido de España vs Bélgica, que se juega este viernes a las 13:00 horas, es decir a la 1 de la tarde en el centro de México, en el Estadio de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

La Roja llegó a los Cuartos de Final del Mundial 2026, luego de vencer dramáticamente a Cristiano Ronaldo y Portugal, mientras que los Diablos Rojos acabaron con los sueños de Estados Unidos con una goleada de 4-1 en los Octavos de Final.

¿Cuándo juega Francia en Semifinal del Mundial 2026?

El partido en el que Les Bleus buscarán ante España o Bélgica el pase a la Final del Mundial 2026 se jugará el próximo martes 14 de julio a las 13:00 horas, es decir a la 1 de la tarde en el centro de México, en el Estadio de Dallas en Texas, Estados Unidos.

Mientras que la otra Semifinal que se jugará entre Noruega o Inglaterra vs Argentina o Suiza se disputará el miércoles 15 de julio 2026 a la 1 de la tarde, horario de CDMX, en el Estadio de Atlanta en Georgia, Estados Unidos.

Posteriormente, la Final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Nueva York. Mientras que el partido por el tercer lugar se disputará un día antes el sábado a las 15:00 horas, en el Estadio de Miami.

PPP