¿Contra Quién Juega Francia en la Semifinal del Mundial 2026? Su Rival para Llegar a la Final

La selección francesa consiguió su pase a las Semifinales del Mundial 2026. Consulta quién será su rival en la ronda previa a la Final

Checa Contra Quién Juega Francia en Semifinales del Mundial 2026Francia está a un paso de llegar a la Final del Mundial 2026. Foto: Reuters
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