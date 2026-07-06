FIN DE LA COBERTURA
Resultado del Portugal vs España: Así fue Minuto a Minuto el Partido de Octavos del Mundial 2026
Un gol de Mikel Merino en el 90+1 le dio la vuelta a España, que gana 1-0 y manda a Portugal, con Cristiano Ronaldo en cancha, fuera de la Copa del Mundo
Contexto
Portugal y España se miden hoy en el Estadio de Dallas, en Arlington, con un boleto a cuartos de final del Mundial 2026 en juego. El cruce reedita una de las rivalidades más parejas del futbol ibérico, con Cristiano Ronaldo buscando revivir su noche de Rusia 2018 frente a una España que llega como favorita. Sigue aquí el minuto a minuto con alineaciones, marcador y las jugadas del encuentro