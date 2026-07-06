Contexto

Portugal y España se miden hoy en el Estadio de Dallas, en Arlington, con un boleto a cuartos de final del Mundial 2026 en juego. El cruce reedita una de las rivalidades más parejas del futbol ibérico, con Cristiano Ronaldo buscando revivir su noche de Rusia 2018 frente a una España que llega como favorita. Sigue aquí el minuto a minuto con alineaciones, marcador y las jugadas del encuentro