Contexto

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan hoy en el Estadio de Seattle, en un duelo de octavos de final del Mundial 2026 que definirá a uno de los ocho semifinalistas. El cruce llega marcado por el regreso de Folarin Balogun, readmitido por la FIFA pese a la expulsión que sufrió en la ronda anterior. Sigue aquí el minuto a minuto con alineaciones, marcador y las jugadas del encuentro.