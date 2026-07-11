Hombre Fue Asesinado con un Arma de Fuego al Norte de la Ciudad de Puebla

La noche del viernes 10 de julio de 2026 se registró un ataque armado que dejó un hombre sin vida en inmediaciones de la colonia Joaquín Colombres en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal se encontraba en calles de dicha demarcación al norte de la capital poblana cuando fue atacada a balazos por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.

Muere hombre baleado en la colonia Joaquín Colombres de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 19:00 horas del viernes cuando vecinos de la colonia Joaquín Colombres, al norte de la ciudad de Puebla, reportaron a las autoridades haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con testigos, un hombre identificado como “El Chiburro”, quien se encontraba en la vía pública, fue atacado a balazos por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta perdiendo la vida en el sitio.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital quienes al ver al sujeto sin signos vitales, acordonaron la zona para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara el levantamiento del cuerpo.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de la colonia Joaquín Colombres, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/cCeJUfFRMu — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 11, 2026

Localizan cuatro cuerpos emplayados dentro de vehículo en Cuautinchán, Puebla

Ese mismo viernes se reportó el hallazgo de cuatro personas sin vida en el interior de un automóvil abandonado, sobre la carretera Camino a Santa Cruz Alpuyeca en el municipio de Cuatinchán en Puebla.

Las autoridades confirmaron que se trataba de una mujer sin signos vitales, al interior del coche color blanco, por lo que solicitaron la presencia de personal de la FGE Puebla para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente se confirmó que en la cajuela del mismo vehículo habían los restos de tres personas más, del sexo masculino, por lo que en total son cuatro los cadáveres localizados.

Con información de N+

GMAZ