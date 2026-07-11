Hombre Fue Asesinado con un Arma de Fuego al Norte de la Ciudad de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes la víctima fue atacada a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta en la colonia Joaquín Colombres.

Homicidio Hombre Muerto Baleado Arma de Fuego Colonia Joaquín Colombres PueblaFoto: N+

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Violencia en Puebla: un hombre muere tras ser atacado a balazos en la colonia Joaquín Colombres. Las autoridades ya investigan el caso. Infórmate aquí.

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