Localizan Restos Humanos en un Automóvil Abandonado en Carretera de Puebla

Policías de Cuautinchán en Puebla acordonaron el hallazgo para que la Fiscalía de Puebla realice la indagatoria correspondiente.

Investigan hallazgo de restos humanos en Cuautinchán.Foto: Facebook Almanaque

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Descubren restos en un Versa abandonado en Puebla. La policía acordona la zona y la Fiscalía investiga.

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