Localizan Restos Humanos en un Automóvil Abandonado en Carretera de Puebla

La mañana de este viernes 10 de julio se reportó el hallazgo de personas sin vida en el interior de un coche tipo Versa abandonado, sobre la carretera Camino a Santa Cruz Alpuyeca en el municipio de Cuatinchán en Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Confirman Hallazgo de Cuatro Cuerpos en un Coche en Cuatinchán, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se encontraba a orilla de la vialidad pasando el la entrada a Santa Cruz; cuando policías hicieron la inspección de la unidad notaron la presencia de un bulto envuelto en cobijas y bolsas en el asiento trasero.

Investigan homicidio múltipe en Cuatinchán, Puebla

Las autoridades confirmaron que se trataba de una mujer sin signos vitales, al interior del coche color blanco, por lo que solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente se confirmó que en la cajuela del mismo vehículo había los restos de tres personas más, del sexo masculino, por lo que en total son cuatro los cadáveres localizados.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como las causas de la muerte.

Con información de N+

JAPR