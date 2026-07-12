Choque Múltiple en Autopista Guadalajara–Tepic Deja Varios Muertos

El percance provocó que uno de los vehículos involucrados se incendiara, lo que movilizó a cuerpos de emergencia

Choque Múltiple en Autopista Guadalajara–Tepic. Foto: N+Choque Múltiple en Autopista Guadalajara–Tepic. Foto: N+

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Tragedia en la autopista Guadalajara–Tepic: 9 fallecidos y 10 heridos tras un accidente que involucró 7 vehículos. Un camión causó un incendio al embestir a trabajadores. Detalles aquí.

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