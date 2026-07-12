Choque Múltiple en Autopista Guadalajara–Tepic Deja Varios Muertos

Un fuerte accidente registrado en la autopista Guadalajara–Tepic, a la altura de la caseta de Plan de Barrancas, dejó un saldo de al menos 9 personas muertas, 10 lesionados. El percance vial afectó a un total de 7 vehículos siniestrados.

El accidente ocurrió luego de que un tractocamión embistiera a un grupo de trabajadores que realizaba labores de mantenimiento sobre la vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, el impacto provocó que uno de los vehículos involucrados se incendiara, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y autoridades de distintos niveles.

Tras el percance, el operador del tractocamión presuntamente involucrado fue retenido por elementos de la Guardia Nacional, quienes recibieron apoyo de personal civil adscrito a la Comisión Nacional de Emergencias.

Debido a las intensas labores de rescate, la atención médica a las víctimas y los trabajos para el retiro de las unidades siniestradas, la circulación vehicular permanece completamente cerrada en ese tramo de la autopista.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.