VIDEO: Bisonte Ataca a Turista en Yellowstone y lo Lanza por los Aires Más de Dos Metros

El hombre fue embestido mientras fotografiaba al animal en el Parque Nacional de Yellowstone. Autoridades recuerdan mantener distancia de la fauna silvestre.

Bisonte arroja por los aires a turista. Foto: Mike MacleodBisonte arroja por los aires a turista. Foto: Mike Macleod

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Un turista herido tras ser embestido por un bisonte en Yellowstone. Los guardaparques insisten en respetar las distancias de seguridad con la fauna silvestre.

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