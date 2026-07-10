Meta Patenta Dispositivo Capaz de Rastrear Suspiros y Risas de Usuarios; Así Funciona Tecnología
La patente describe un sistema de sensores que permitiría recopilar información biométrica y de comportamiento
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Meta obtuvo una nueva patente para un dispositivo capaz de registrar señales fisiológicas y conductuales de las personas, entre ellas los suspiros, las risas, la respiración, los movimientos del cuerpo e incluso expresiones faciales, una tecnología que ha despertado debate por sus posibles aplicaciones en inteligencia artificial, salud y privacidad, según una investigación del diario The New York Post.
La patente, concedida recientemente por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), describe un sistema de sensores que permitiría recopilar información biométrica y de comportamiento para interpretar el estado físico o emocional de un usuario.
El documento describe un dispositivo portátil (wearable) equipado con diversos sensores capaces de monitorear señales corporales y ambientales en tiempo real.
Entre las funciones que contempla la patente se encuentran:
Detectar suspiros y risas.
Registrar patrones de respiración.
Analizar movimientos de la cabeza y del cuerpo.
Identificar expresiones faciales.
Captar la dirección de la mirada.
Monitorear el tono y características de la voz.
Toda esta información podría combinarse mediante algoritmos de inteligencia artificial para interpretar el contexto en el que se encuentra el usuario o estimar su estado emocional.
De acuerdo con la patente, el objetivo sería mejorar la interacción entre personas y dispositivos inteligentes.
Por ejemplo, el sistema podría detectar si un usuario está:
Cansado.
Estresado.
Divertido.
Concentrado.
Frustrado.
Con esa información, el dispositivo podría adaptar respuestas, modificar recomendaciones o personalizar la experiencia en aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual o asistentes inteligentes.
La tecnología también podría utilizarse para desarrollar herramientas relacionadas con bienestar, accesibilidad y monitoreo de la salud.
AMP