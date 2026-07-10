Meta Patenta Dispositivo Capaz de Rastrear Suspiros y Risas de Usuarios; Así Funciona Tecnología

La patente describe un sistema de sensores que permitiría recopilar información biométrica y de comportamiento

El objetivo del dispositivo sería mejorar la interacción entre personas y dispositivos inteligentes. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoEl objetivo del dispositivo sería mejorar la interacción entre personas y dispositivos inteligentes. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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