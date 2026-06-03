Precio del Dólar Hoy Miércoles 3 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este martes, el peso mexicano tuvo una avance importante en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Fajo de billetes de un dólarEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El tipo de cambio FIX para hoy es de 17.2945 pesos por dólar. Conoce cómo afecta esto tus transacciones y sigue las últimas noticias del dólar en México.

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