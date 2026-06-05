Precio del Dólar Hoy Viernes 5 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este jueves, el peso mexicano tuvo un avance importante en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Pesos mexicanos y un dólar estadounidenseEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano muestra un avance significativo frente al dólar, cerrando ayer en 17.28 pesos. ¿Cómo influirán los datos laborales de EE.UU. en el tipo de cambio? Infórmate aquí.

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