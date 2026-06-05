Ley Seca en Junio 2026: ¿Habrá en CDMX? Cuándo Empieza y A Qué Hora Dejan de Vender Alcohol

Hay Ley Seca este fin de semana de junio 2026 en México y si aún tienes dudas, acá te decimos si la prohibición de bebidas alcohólicas aplica en CDMX, cuándo empieza la restricción y a qué hora dejan de vender alcohol, pues la medida debe respetarse por ley.

Mucha gente tiene dudas de cuándo es la Ley Seca de junio 2026, por eso en una nota previa ya te contamos qué día inicia y si en Gómez Palacio, Durango también van a dejar de vender alcohol. Recordemos que la última vez que se implementó dicha medida en la Ciudad de México fue en Semana Santa y solamente se aplicó en ciertas zonas.

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¿Hay Ley Seca en CDMX este 6 y 7 de junio 2026?

Sí se va a prohibir la venta de bebidas alcohólicas en una parte de México este fin de semana, pero la restricción no aplica para la CDMX, sino para el estado de Coahuila. La medida se va a implementar este sábado 6 y domingo 7 de junio, durante todo el día.

El motivo por el que hay Ley Seca en Coahuila 2026 es porque este domingo se realizan las elecciones, donde miles de personas salen a votar para renovar el Congreso de dicha entidad.

¿A qué hora empieza la Ley Seca 2026 y dejan de vender alcohol?

La Ley Seca empieza en punto de las 00:00 horas del sábado 6 de junio, eso quiere decir que desde las 23:59 horas del viernes 5 de junio deben dejar de vender alcohol en supermercados, tiendas de autoservicio, depósitos, bares, cantinas y restaurantes, aunque tengan permiso para su comercialización.

La prohibición de bebidas alcohólicas va a durar dos días, pues la restricción termina hasta las 23:59 horas del domingo 7 de junio 2026. A partir del primer minuto del lunes, los comercios van a poder volver a vender alcohol sin riesgo de sanción.

Es importante recordar que en caso de no cumplir con las medidas que implementa la Ley Seca en junio 2026, las personas y comercios que sean infrinjan la ley serán acreedoras a una multa económica de entre 35 y 40 mil pesos. Aunque, si existe intervención de instancias federales, la sanción podría ser mayor.

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