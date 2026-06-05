Ley Seca en Junio 2026: ¿Habrá en CDMX? Cuándo Empieza y A Qué Hora Dejan de Vender Alcohol

Hay Ley Seca en junio 2026 en México, por eso checa si prohíben las bebidas en CDMX y cuándo dejan de vender alcohol

Llega la Ley Seca en junio 2026 hay en CDMX cuándo empieza y a qué hora dejan de vender alcoholLa Ley Seca de junio 2026 solo aplica en una parte de México. Foto: Cuartoscuro

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