China Detiene a 7 Personas por Tráfico de Fentanilo: De Cara a la Reunión de Xi Jinping y Trump

El gobierno de China informó que ha detenido a siete personas y ha sometido a otras 12 a “medidas coercitivas penales”, durante un operativo contra los traficantes de precursores químicos del fentanilo. No obstante, Estados Unidos ha manifestado que desea ver sentencias hacia los presuntos criminales.

Se trata de la primera publicación que haya hecho China en varios años sobre medidas legales contra traficantes.

en varios años sobre medidas legales contra traficantes. El anuncio ocurre de cara a la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, cuya fecha fue retrasada a petición del republicano.

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China detiene a presuntos traficantes de precursores químicos

China ha publicado por primera vez en varios años un informe sobre medidas legales contra posibles traficantes. La agencia oficial de noticias Xinhua dio a conocer que el gobierno realizó una campaña en la provincia de Hubei, en la región central de China, contra toda la cadena de suministro de los precursores químicos del fentanilo.

El operativo, que arrancó en diciembre, atacó desde producción hasta el almacenamiento y la exportación de precursores químicos. Pekín reportó 7 detenidos así como 12 personas sometidas a “medidas coercitivas penales”, aunque no especificó en qué consistían estas.

Este informe llega tras las conversaciones comerciales del fin de semana pasado entre China y Estados Unidos. Estas reuniones están entre los preparativos para la cumbre de líderes en Pekín, prevista inicialmente para finales de mes, donde se reunirían Xi Jinping y Donald Trump.

Dicha reunión se ha pospuesto a petición del presidente de Estados Unidos. El republicano declaró que realizará el viaje a Asia “entre cinco y seis semanas”, debido a la guerra con Irán.

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Estados Unidos quiere condenas contra traficantes chinos

Hasta ahora, China se había limitado en gran medida a emitir avisos a productores y a cerrar sitios web que comercializan estos productos químicos. Sin embargo, las detenciones reveladas no serían suficiente para Estados Unidos. Un funcionario declaró a Reuters que su país desea ver condenas penales:

“Aunque nos alientan las primeras medidas de aplicación de la ley públicas de China desde que los líderes se reunieron en Busan en octubre, nos centramos en lograr resultados. Queremos ver incautaciones y condenas, no solo detenciones”.

El funcionario añadió que los precursores químicos que “abastecen a los narcoterroristas del hemisferio occidental” siguen procediendo en su mayor parte de China. Las sobredosis por fentanilo cobran la vida de miles de estadounidenses cada mes.

El gobierno de Donald Trump ha utilizado los aranceles para presionar a China a que tome medidas contra los traficantes de precursores químicos utilizados para fabricar el mortal opioide sintético.

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Con información de Reuters