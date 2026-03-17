¿Quién Es Kouri Richins, la "Viuda Negra" que Mató con Fentanilo a su Esposo?

Kouri Richins, de 35 años, fue acusada de envenenar y matar a su esposo, Eric, con fentanilo en marzo de 2022. Tras la muerte de su pareja, la mujer publicó un libro "¿Estás conmigo?" que narra la historia de un niño que lidia con la pérdida de su padre.

En abril de 2023, el programa de estilo de vida de KTVX, Good Things Utah, entrevistó a Kouri Richins para hablar sobre su libro. Les contó a los presentadores que lo escribió para ayudar a sus hijos a sobrellevar la muerte inesperada de su padre.

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Fue arrestada menos de un mes después, el 8 de mayo de 2023. Desde entonces, permanece en la cárcel del condado de Summit. Durante su detención, salió a la luz un documento conocido como la "Carta del Paseo del Perro", en el que Kouri parece indicar a sus familiares cómo testificar en el juicio.

Kouri también ha sido acusada de 26 delitos graves en un caso aparte, entre ellos fraude hipotecario, falsificación, emisión de cheques sin fondos, lavado de dinero, fraude en las comunicaciones y un patrón de actividad ilícita.

"Viuda negra" envenenó a su esposo dos veces

El fiscal jefe Bloodworth declaró ante el jurado que Kouri Richins le pidió a su empleada doméstica que le comprara "drogas ilegales" y le dejó a su esposo un sándwich envenenado el Día de San Valentín de 2022, en un intento de matarlo por dinero.

Cuando esto no funcionó, dijo Bloodworth, Kouri Richins le dio a su esposo una bebida envenenada para celebrar menos de un mes después. Lo mató en cuestión de horas. Cuando Kouri Richins supo que la policía la estaba investigando, desvió las sospechas encargando la escritura del libro infantil "¿Estás conmigo?".

Los fiscales llamaron a decenas de testigos durante el juicio, incluyendo a la exempleada doméstica de Kouri Richins, quien declaró ante el jurado. Se informó que ella compró drogas para la viuda en varias ocasiones.

Defensa niega que matara a su esposo por dinero

La abogada defensora argumentó que lo sucedido a Eric Richins el Día de San Valentín de 2022 fue una reacción alérgica, no un intento de asesinato, y que no existía evidencia de cómo ingirió la dosis letal de fentanilo.

También cuestionó la credibilidad de los testigos de la fiscalía, señalando que dos de ellos, el investigador privado Todd Gabler y la contadora forense Brooke Karrington, fueron contratados inicialmente por la familia de Eric Richins para realizar investigaciones en un caso civil relacionado.

La defensora dijo que Carmen Lauber era una testigo poco confiable que relató "una historia falsa proporcionada por la policía" para evitar la cárcel. Añadió que una infidelidad podría ser una de las razones por las que Kouri Richins borró mensajes de texto incriminatorios de su teléfono, pero que no era el móvil del asesinato.

La fiscalía afirmó que el Estado tampoco logró probar que Kouri Richins firmara la póliza de seguro de vida de su esposo ni que no contara con su autorización para hacerlo.

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Con información de N+

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