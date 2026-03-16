Kouri Richins, Escritora para Niños, Hallada Culpable de Envenenar con Fentanilo a su Esposo

Kouri Richins, la autora de libros infantiles de Utah, Estados Unidos, que escribió sobre el duelo tras la muerte de su esposo Eric en 2022, fue declarada culpable de asesinato con agravantes por su envenenamiento.

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Los fiscales demostraron que ella le añadió a su cóctel Moscow Mule una dosis letal de fentanilo, casi cinco veces superior a la cantidad mortal, el 4 de marzo de 2022, en su casa de Kamas, cerca de Park City.

Presentan pruebas para condenar a Kouri Richins por asesinato. Foto: AP

También puso fentanilo en sándwich de su esposo en San Valentín

También fue declarada culpable de intento de asesinato con agravantes (por un sándwich con fentanilo que le dio el día de San Valentín y que semanas antes le provocó un desmayo y urticaria), falsificación y dos cargos de fraude al seguro.

El jurado deliberó durante menos de tres horas antes de emitir los veredictos de culpabilidad en todos los cargos.

Dictarán sentencia el 13 de mayo: Enfrenta cadena perpetua

Se enfrenta a una pena de entre 25 años y cadena perpetua por el cargo de asesinato con agravantes, y la sentencia se dictará el 13 de mayo.

El caso atrajo muchísima atención después de que ella auto publicó el libro infantil "¿Estás conmigo?" para ayudar a sus tres hijos pequeños a sobrellevar la situación, supuestamente motivada por una deuda de 4.5 millones de dólares y planes para una nueva vida con su amante.

¿Cómo planeó el homicidio de su esposo?

Los fiscales dijeron que Richins, un agente de bienes raíces enfocado en remodelar casas, estaba muy endeudada y planeaba un futuro con otro hombre. Ella había abierto numerosas pólizas de seguro de vida para su marido sin su conocimiento, con beneficios por un total de alrededor de 2 millones de dólares, alegaron los fiscales.

Mostraron al jurado mensajes de texto intercambiados entre Richins y Robert Josh Grossman, el hombre con quien supuestamente mantenía una relación extramatrimonial.

Fantaseaba con dejar a su marido, obtener millones en el divorcio y casarse con Grossman.

El historial de búsquedas en internet del teléfono de Richins incluía preguntas como:

"¿Cuál es una dosis letal de fetanilo?", "cárceles de lujo para los ricos de Estados Unidos" y "¿cómo se registra en el certificado de defunción una intoxicación?", según declaró un analista forense digital.

Bloodworth reprodujo ante el jurado un fragmento de la llamada al 911 que Richins realizó la noche de la muerte de su marido.

"Ese no es el sonido de una esposa que se convierte en viuda", dijo, citando la declaración inicial de la defensa. "Es el sonido de una esposa que se convierte en viuda negra".

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Con información de N+

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