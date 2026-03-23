FGR Incinera Más de 120 Toneladas de Drogas y Precursores Químicos Asegurados en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de más de 120 toneladas de narcóticos, sustancias y precursores químicos relacionados con diversas carpetas de investigación en Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, los aseguramientos se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como parte de las acciones para el combate al narcotráfico.

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En total, durante el evento se destruyeron 33 toneladas 594 kilos 200 gramos 600 miligramos y 88 mil 470 litros 830 mililitros de sustancias y precursores químicos, entre los que se encuentran acetato de plomo, hidróxido de sodio, tolueno, ácido clorhídrico, acetona, etanol, ácido acético, ácido sulfúrico, entre otros compuestos utilizados para la elaboración de drogas.

También destruyen fentanilo y objetos utilizados en su elaboración

Además de las sustancias químicas, la FGR informó que fueron incineradas 212 pastillas de fentanilo y 15 kilos 991 gramos 500 miligramos de este opioide sintético.

En la diligencia también se destruyeron 49 objetos del delito, como tanques de gas, ollas de metal, lámparas, un reactor metálico y una centrifugadora, presuntamente utilizados en la producción de narcóticos.

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El procedimiento se realizó en instalaciones acondicionadas en el Estado de México, con la presencia del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos especializados en química forense de la Agencia de Investigación Criminal, así como del Órgano Interno de Control.

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