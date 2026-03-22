Inicio Sinaloa Aseguran 100 Litros de Precursor Químico y Pastillas de Metilfenidato en Topolobampo, Sinaloa

Aseguran 100 Litros de Precursor Químico y Pastillas de Metilfenidato en Topolobampo, Sinaloa

Autoridades portuarias decomisan precursor químico y pastillas de metilfenidato en Topolobampo, Sinaloa.

Aseguran 100 Litros de Precursor Químico y Pastillas de Metilfenidato en Topolobampo, Sinaloa

Aseguran 100 Litros de Precursor Químico y Pastillas de Metilfenidato en Topolobampo, Sinaloa. Foto: Marina

Ayer personal naval perteneciente a la Unidad Naval de Protección Portuaria, aseguró un precursor químico, en Topolobampo, Sinaloa.

En la Terminal de Transbordadores se identificó un vehículo tipo tractocamión perteneciente a una empresa de paquetería procedente de Los Mochis, Sinaloa con destino a La Paz, Baja California Sur donde se obtuvo como resultado el aseguramiento de cinco cubetas de 20 litros cada una, con aproximadamente 100 litros de precursor químico, el cual dio positivo a Tolueno.

Marina asegura 162 pastillas de Metilfenidato, en Topolobampo

En otro hecho, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que se llevó a cabo el aseguramiento de un fármaco conocido como Metilfenidato en el recinto portuario de Topolobampo,

El hallazgo fue detectado durante labores rutinarias, donde se llevó a cabo la inspección de un vehículo tipo tractocamión, en el que se localizaron 162 pastillas de Metilfenidato, estas fueron aseguradas por tratarse de un medicamento controlado y no contar con prescripción médica.

Lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar la situación jurídica en ambos casos.

Inicio Sinaloa Aseguran 100 litros de precursor quimico y pastillas de metilfenidato en topolobampo sinaloa