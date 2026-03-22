Hallan Delfín Muerto en Playa de Alvarado, Veracruz; Le Faltaba Parte de la Cola

Un delfín muerto fue encontrado durante la noche del sábado 21 de marzo, en la playa de la Isla del Amor, en la zona de Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado. El mamífero, fue localizado a la orilla de la playa sin parte de la cola.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte, o si estaría relacionada con el hidrocarburo que ha estado arribando en las costas del estado de Veracruz.

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Hallan tortuga muerta en playa de Veracruz

Durante el fin de semana, fue localizada una cuarta tortuga muerta en playa de Villa del Mar. Esta, se suma a tres más encontradas desde el pasado miércoles en playas de Boca del Río, los puntos en donde se han localizado son en playa “Gaviotas”, “La bamba” y “Pelícano”.

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Llega hidrocarburo a playas de Veracruz

Durante la mañana de este domingo 22 de marzo, se detectó presencia de restos de hidrocarburo en la playa Villa del Mar en la ciudad de Veracruz. El hidrocarburo se halló en una de las zonas más turísticas del estado.

Este mismo fin de semana, también se encontró hidrocarburo en la playa Villamar de Tuxpan, donde posteriormente se verían afectados al menos 5 kilómetros de la costa tuxpeña, principalmente Barra Galindo y Villamar.

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Debido a esto, palaperos y pescadores reportan afectaciones, ya que perdieron material indispensable para su labor. Además mencionaron que en este sector turístico, una de las principales fuentes de ingreso para los habitantes también se vio afectado, registrando una baja en esta temporada alta.

Marina informó que ya se esta atendiendo esta afectación en la zona norte del estado de Veracruz.

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