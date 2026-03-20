Un Hombre Fue Asesinado cuando Acudió de Visita a un Domicilio en Culiacán, Sinaloa

Un hombre de 40 años, identificado como Humberto, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes 20 de marzo de 2026 en la colonia Los Huizaches de Culiacán en el estado de Sinaloa.

El ataque ocurrió minutos antes de las 6 de la tarde de este viernes, cuando la víctima se encontraba de visita en un domicilio sobre la avenida Miguel de la Madrid Hurtado, entre las calles Mina Pánuco y Mina Copala.

Muere hombre atacado a balazos en Colonia Los Huizaches de Culiacán

En la vivienda fue agredido a tiros frente a sus familiares. Debido a las heridas por impactos de bala murió en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el homicidio se registró a unos metros de la Secundaria Técnica número 80, a unas cuadras de una base de la Policía Municipal que anteriormente fue atacada por un grupo armado.

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que Humberto ya no contaba con signos vitales, mientras que elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron para asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

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Ataque de drones deja un muerto en Culiacán, Sinaloa

Un ataque de drones con artefactos explosivos en Arroyo Grande, Culiacán, provocó la movilización de elementos de varias corporaciones de Seguridad el pasado 13 de marzo, dónde una persona falleció y una más está herida.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche de ese viernes, donde se llegó el reporte de un ataque de drones que arrojaron artefactos explosivos contra una cabaña en un poblado en un camino que lleva a Tamazula, Durango.

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Tras el ataque, vecinos de la zona de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo los primeros en llegar policías municipales y personal del Ejército, quienes implementaron un operativo en la zona para resguardar el área.

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Con información de N+

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