Dos Hombres Son Asesinados a Balazos en Papelería de Culiacán, Sinaloa

Dos hombres sin identificar fueron asesinados a balazos la tarde de este viernes 20 de marzo al interior de un local comercial en la colonia Tierra Blanca.

El ataque se registró alrededor de las 14:30 horas en un establecimiento habilitado como papelería y venta de antojitos y de acuerdo con los reportes, sujetos armados ingresaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra quienes se encontraban dentro, para luego huir.

En el sitio murieron dos hombres. La zona fue asegurada por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

De manera extraoficial, se indicó que el inmueble presuntamente era utilizado como punto de venta de droga.

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Asesinan a hombre en restaurante de mariscos en Culiacán

Un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada, fue ejecutado a balazos la tarde de este viernes 20 de marzo de 2026 en un negocio de mariscos ubicado en la colonia Industrial Bravo.

El ataque se registró alrededor de las 4:15 de la tarde sobre la calle Río Grijalva, entre Río Sonora y Río Usumacinta, cuando la víctima se encontraba en el lugar y fue sorprendida por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones con armas de grueso calibre, privándolo de la vida en el sitio.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, mientras que minutos después arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes.

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