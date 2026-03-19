Asesinan a Adolescente a Tiros tras Salir de su Trabajo en Culiacán

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 19 de marzo en la colonia Amistad, ubicada en el sector suroriente de Culiacán. El ataque se registró sobre el bulevar Agricultores, entre las calles Tierra y Libertad y Lucio Blanco, lo que generó una movilización de corporaciones de seguridad tras el reporte de detonaciones.

De acuerdo con la información disponible, el hecho ocurrió minutos después de las 18:00 horas, cuando el joven, identificado como Jesús, se encontraba en la vía pública tras haber salido de su trabajo. El adolescente laboraba de manera temporal en un negocio de renta de brincolines y mesas, y se dirigía a su domicilio al momento de la agresión.

Según los reportes, el menor fue interceptado por un grupo armado en las inmediaciones del lugar donde trabajaba, en una zona cercana a su centro laboral. La agresión ocurrió a escasos dos domicilios del punto donde realizaba sus actividades.

Sujetos armados en una moto asesinan a adolescente a tiros en Culiacán.

Tras el ataque, el cuerpo del adolescente quedó tendido sobre la banqueta, a unos metros de una tienda de conveniencia, mientras vecinos de la zona alertaron a las autoridades mediante llamadas de emergencia. La zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que el menor presentaba múltiples impactos de bala, producto de disparos realizados con armas de grueso calibre. De manera extraoficial, se indicó que los presuntos responsables se desplazaban en una motocicleta, desde donde habrían perpetrado la agresión antes de darse a la fuga.

El hecho generó la movilización de elementos de seguridad, quienes acudieron al sitio para resguardar el área y comenzar con la recopilación de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido en este punto del suroriente de la ciudad.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, luego de que un adolescente fuera asesinado a balazos en la colonia Amistad, en Culiacán, en un ataque registrado durante la tarde, a pocos metros del lugar donde trabajaba.

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