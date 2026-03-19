Incautan Más de 200 Kilogramos de Metanfetaminas y Marihuana al Sur de Sinaloa

Elementos del Grupo Interinstitucional aseguraron un importante cargamento de presuntas drogas y artefactos ponchallantas durante un operativo realizado sobre la carretera Rosario–Mazatlán, en el sur de Sinaloa.

De acuerdo con el informe, los hechos se registraron mientras los elementos realizaban recorridos de vigilancia, cuando detectaron la presencia de objetos metálicos conocidos como ponchallantas sobre la cinta asfáltica. Ante esta situación, detuvieron la marcha para realizar una inspección en la zona.

Fue en las inmediaciones de un puente donde localizaron diversos bultos abandonados, entre ellos cajas de cartón, bolsas y costales. Al revisar su contenido, encontraron una gran cantidad de sustancias con características similares a drogas.

Noticias relacionadas: Despliegan Intenso Operativo Aéreo y Terrestre en El Álamo, Culiacán; Esto Sabemos

¿Qué tipo de drogas fueron decomisadas sobre la carretera Rosario–Mazatlán?

En total, se aseguraron aproximadamente 175 kilogramos de presunta metanfetamina, distribuida en distintos empaques, así como cerca de 30 kilogramos de hierba seca con características de la marihuana.

Además, en el lugar también fueron recogidos los artefactos ponchallantas, los cuales representaban un riesgo para los conductores que transitan por dicha vía.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán.

Noticias relacionadas: