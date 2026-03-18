Agresión Armada en Mazatlán Deja un Detenido y Aseguramientos

Tras ser objeto de una agresión a balazos, elementos del Grupo Interinstitucional en Sinaloa, lograron la detención de un civil armado y el aseguramiento de dos motocicletas con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron cuando personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana circulaba por un camino estatal, y al llegar al entronque al poblado Cerritos, rumbo a la autopista Culiacán-Mazatlán, detectaron a cuatro civiles junto a dos motocicletas, de los cuales al menos dos portaban aparentes armas de fuego.

Al aproximarse, los sospechosos huyeron, y uno de ellos disparó contra los agentes, quienes repelieron la agresión. En el lugar, un civil resultó herido y fue detenido.

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Aseguran armamento durante agresión armada en entronque del poblado Cerritos en Sinaloa

Durante el operativo se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros abastecida con ocho cartuchos útiles, dos casquillos percutidos y dos motocicletas con reporte de robo.

El detenido recibió atención médica y fue trasladado a un hospital bajo custodia, mientras que lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Asimismo, se implementó un operativo de búsqueda para localizar a los otros implicados, sin resultados positivos.

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