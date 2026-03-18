Fallece Director de Protección Civil de Huimilpan tras Presunta Negligencia Médica en Querétaro

El Director de Protección Civil de Huimilpan falleció luego de recibir atención médica en una clínica privada ubicada sobre avenida Pasteur Sur, en la colonia Azteca de la capital queretana.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ya inició las investigaciones para determinar si se configuró algún delito en el caso. Asimismo, el Servicio Médico Forense de Querétaro acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y retirar el cuerpo con el fin de esclarecer las causas de la muerte.

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Clínica privada bajo investigación en Querétaro

Colocan sellos de suspensión en la clínica privada donde habría fallecido el directivo de Protección Civil de Huimilpan por aparente negligencia médica.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó un cateo en la clínica privada ubicada en av Pasteur en la colonia Azteca de la capital queretana, como parte de las investigaciones para esclarecer este hecho.

Hasta el momento no se ha confirmado mayor información por parte de la autoridad.

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