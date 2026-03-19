Hombre Presuntamente Mata a su Padre a Golpes en Álamos Country en Los Mochis, Sinaloa

La mañana de este jueves se registró un hecho violento de carácter familiar en el fraccionamiento Álamos Country en Los Mochis, Sinaloa. Un hombre perdió la vida después de que una discusión escalara hasta los golpes con su propio hijo.

José Arcenio es el nombre de la persona fallecida

De acuerdo a los primeros reportes, la identidad de la persona fallecida es José Arcenio quien sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos del municipio de Ahome se trasladaron al lugar, ubicado entre el bulevar Pedro Anaya y la calle Galeana.

A pesar de los intentos por brindarle atención prehospitalaria, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El presunto responsable fue detenido en el lugar de los hechos

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acudieron al sitio y procedieron a resguardar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.

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En el lugar fue detenido el presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la Vicefiscalía Zona Norte para determinar su situación jurídica. Serán las autoridades quienes, tras el desarrollo de las investigaciones, esclarezcan cómo ocurrieron los hechos.

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Redacción N+

JIPV