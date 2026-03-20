Balacera Frente a Canchas Deportivas Deja Una Mujer Sin Vida; Un Menor Salió Herido

Una mujer murió y dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad, tras un ataque armado registrado la tarde del 20 de marzo en la colonia Progreso. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:40 horas en un domicilio ubicado sobre la avenida Bellavista, entre bulevar Alfa y calle Primera, frente a unas canchas deportivas.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado arribó al lugar y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban al interior de la vivienda, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de distintos niveles de gobierno.

Tras la agresión, vecinos de la zona alertaron a las autoridades, quienes acudieron al sitio para atender la situación y comenzar con las diligencias correspondientes. La zona fue resguardada mientras se brindaba atención a las personas afectadas.

Ataque armado deja a una mujer muerta y dos personas más heridas en Sinaloa.

Se confirmó que una de las víctimas perdió la vida en el lugar. La mujer fue identificada como Rocío, de 40 años de edad, quien se desempeñaba como empleada de una farmacia en el mismo sector donde ocurrió el ataque.

Además, otras dos personas resultaron heridas como consecuencia de la agresión armada, entre ellas un menor de edad. Ambos lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica tras presentar heridas derivadas de los disparos.

De manera posterior al ataque, los presuntos responsables lograron darse a la fuga, sin que se reportara su localización en el momento, lo que dio paso a un operativo en la zona por parte de las corporaciones de seguridad.

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