Adulto Mayor Muere tras Quedar Atrapado por Una Volcadura en Carretera de Ensenada

Un hombre de 74 años perdió la vida la madrugada de este viernes tras un accidente automovilístico registrado en el kilómetro 73 del tramo carretero Maneadero–Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones de San Vicente, al sur de Ensenada. El percance generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, quienes acudieron al sitio para atender la situación.

De acuerdo con la información proporcionada, el accidente se trató de una volcadura en la que se vio involucrada una camioneta blanca. La unidad quedó siniestrada a un costado de la vialidad, lo que obligó a solicitar apoyo especializado para atender a las personas afectadas.

Elementos de Bomberos y Rescate de la comunidad acudieron al lugar en coordinación con la Guardia Nacional, a solicitud de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de realizar las maniobras necesarias para liberar a los ocupantes del vehículo.

Un adulto mayor perdió la vida tras sufrir una volcadura en la carretera Maneadero-Lázaro Cárdenas.

Durante las labores de auxilio, los equipos de emergencia trabajaron en el rescate de un masculino adulto mayor que había quedado atrapado al interior de la unidad tras el accidente, lo que complicó su extracción y requirió intervención conjunta de distintas corporaciones.

Fue en este contexto que se confirmó que la víctima, identificada como José, de 74 años de edad, perdió la vida en el lugar, luego de quedar prensada dentro de la camioneta tras la volcadura registrada durante la madrugada en este tramo carretero.

Además del fallecimiento, el accidente dejó a otras dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por los cuerpos de emergencia en el sitio y posteriormente trasladadas para recibir atención médica especializada.

Las autoridades mantuvieron presencia en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se coordinaban las acciones para el retiro de la unidad siniestrada, así como para el seguimiento del caso.

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Información de Diego Robles | N+

RCP