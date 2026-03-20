Vehículo Cae al Canal “La Japonesa” en Los Mochis, Sinaloa; Hay un Muerto

Un hombre falleció la tarde de este viernes 20 de marzo de 2026, tras caer con todo y vehículo al canal conocido como “La Japonesa”, al norte de Los Mochis, Sinaloa. La víctima fue identificada como Alfredo “N”, de aproximadamente 38 años de edad, originario del estado de Sinaloa.

De acuerdo con los informes, el hombre conducía una camioneta blanca sobre un camino de terracería que conecta con el Libramiento Oriente, cuando por causas aún no esclarecidas perdió el control del volante y terminó dentro de la obra hidráulica.

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Mujer joven logra sobrevivir tras accidente en canal “La Japonesa”

En la unidad también viajaban una mujer y un joven de alrededor de 20 años, quienes lograron salir con vida gracias al apoyo de un automovilista que presenció el accidente y se introdujo al canal para auxiliarlos.

Tras el reporte, al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja y elementos del cuerpo de Bomberos, quienes intentaron reanimar al conductor; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al servicio funerario para la necropsia de ley.

Información N+ Sinaloa

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