Condenan a José Guadalupe Favela, Miembro del Cártel de Sinaloa, a 15 Años de Prisión en EUA

Un tribunal de Macon, Georgia, condenó a José Guadalupe Favela a 15 años de prisión. El miembro del Cártel de Sinaloa fue hallado culpable de traficar metanfetamina y cocaína en la región.

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El juez de distrito Tilman E. Self III dictó una sentencia de 188 meses de prisión contra el ciudadano mexicano con residencia legal en Estados Unidos. Esto equivale a 5 años con 8 meses. Adicionalmente, le impuso 5 años de libertad condicional.

Al respecto, el FBI aseguró en un comunicado que José Guadalupe Favela, de 68 años de edad, “estaba involucrado en una importante organización de distribución de metanfetaminas y cocaína con base en Monroe, Georgia”.

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Por su parte, el fiscal federal William R. Keyes elogió la colaboración del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en el caso:

“José Favela era un importante miembro del Cártel de Sinaloa, responsable de facilitar la distribución de grandes cantidades de drogas letales en Georgia”, declaró.

Favela aseguró que esperaba visita de Ovidio Guzmán López en Georgia

Entre 2024 y 2025, tres cómplices de José Guadalupe Favela fueron sentenciados por participar en dicha red de distribución de drogas: Diego García, de 28 años; Luis Mejina Pina, alias “La Perra” de 32 años; y Juan Pablo Torres, también de 32 años de edad.

En 2021, el FBI accedió a conversaciones entre Favela y un informante confidencial. En estas llamadas, el integrante del Cártel de Sinaloa aseguró que había almacenado hasta 800 kilogramos de marihuana, cocaína y metanfetamina entre el rancho Monroe y otro lugar conocido como el rancho Grayson, ubicado en el Distrito Norte de Georgia.

En estas conversaciones Favela también se jactó de haberse dedicado muchos años al tráfico sustancias controladas desde México. También expresó su decepción por no recibir ya grandes cantidades de drogas ilegales por parte del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, llegó a asegurar que esperaba una visita de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”. En aquel momento, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán permanecía prófugo.

El narcotraficante llegó a mencionar que él y otros cómplices no querían llamar la atención de las autoridades, para prevenir la posible detención de Ovidio Guzmán. El líder del Cártel de Sinaloa habría cancelado su visita por una tormenta de nieve en Georgia.

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