SSP Colima Confirma Muerte de Jefe de Sicarios del Cártel de Sinaloa, César Zepeda "La Varquita"

En Manzanillo, Colima se registró esta tarde una persecución entre policías estatales, elementos de la Secretaría de Marina y sujetos armados, lo que concluyó en el abatimiento de varios hombres. El hecho ocurrió la tarde de este miércoles sobre el Boulevard costero Miguel de la Madrid.

Al respecto, el Teniente de la Marina Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, secretario de Seguridad Pública de Colima, confirmó la muerte del jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa facción "Mayiza", César Gabriel Zepeda Guzmán, "La Varquita".

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